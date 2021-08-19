На следующей неделе в Центральную Россию придет осень

Нынешняя неделя в Центральной России станет последней в периоде метеорологического лета. Согласно прогнозу центра «Фобос», климатическая осень, когда среднесуточная температура воздуха окажется ниже +15°, наступит 24 августа.

«Следующая неделя ознаменуется первым «звоночком» от грядущей осени. В атмосфере сформируется северной поток и скажется дыхание борея (в древнегреческой мифологии Борей – бог северного ветра), холодного северного ветра, из-за чего Москва окажется в «мешке» полярного воздуха с температурным фоном на 3° ниже многолетней нормы, что соответствует климатическим показателям первой декады сентября», – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу синоптиков, в понедельник под утро посвежеет до +10…+12°, после полудня около +20°, во вторник +9…+11°, днем всего +16…+18°, а в среду столбики термометров опустятся еще сильнее – ночью +6…+8°, в дневные часы не выше +15…+17°.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 19.08.21

МИД России организует спецрейсы для вывоза беженцев и россиян из Афганистана. / Памфилова заявила о высокой конкуренции на предстоящих выборах. / Меркель расставит точки над «i»: Германия не заинтересована решать газовые проблемы Украины. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»