«Новые люди» заступились за права москвичей, которых пытаются насильно переселить

19 августа Кунцевский районный суд перенес заседание по делу о реновационных домах 47-48 кварталов одноименного района. Новое заседание состоится 5 октября. Жильцы говорят, что их пытаются взять измором, но продолжают бороться, подают встречные иски, готовят кассационные жалобы.

Спор между застройщиком и жителями тянется с нулевых и периодически заходит в тупик. Судя по тому, что недавно окна домов под переселение обстреляли неизвестные, нервы у участников конфликта уже на пределе.

«Новые люди» и кандидат от партии в Госдуму Борис Бальмонт продолжают контролировать судебный процесс.

– Мы настаиваем на том, что права частной собственности должны быть неприкосновенны. Нельзя в современном мире допустить возврат в беспредел 90-х. Сейчас насильственно расселятся люди, которые годами живут в домах, собственность на которые узаконена. Москвичи должны поддерживать москвичей, давайте не забывать, что люди важнее «человейников», – говорит кандидат от партии «Новые люди» в ГосДуму Борис Бальмонт, избирающийся от Кунцевского округа.

Напомним, что «Новые люди» уже проводили социальную акцию у домов на улице Ивана Франко, где как раз были обстреляны квартиры мирных жителей, и поддерживали истцов в Московском городском суде. Они будут и дальше держать на контроле разбирательства по этому прецеденту.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 20.08.21

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