Телеканал «Дождь» получил статус иностранного агента

Сегодня министерство юстиции РФ внесло телеканал «Дождь» в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют данные соответствующего реестра на официальном сайте минюста.

Также в список СМИ-иноагентов попало зарегистрированное в Латвии Istories fonds (издание «Важные истории») и несколько журналистов.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 20.08.21

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