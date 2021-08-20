Телеканал «Дождь» получил статус иностранного агента

Сегодня министерство юстиции РФ внесло телеканал «Дождь» в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют данные соответствующего реестра на официальном сайте минюста.
Также в список СМИ-иноагентов попало зарегистрированное в Латвии Istories fonds (издание «Важные истории») и несколько журналистов.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 20.08.21
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