«Будет настоящий халифат»: эксперты оценили перспективы Афганистана

Экстремистское движение «Талибан» (*запрещено в РФ) за короткое время смогло добиться больших успехов, чем исламские террористы в Сирии. Как считают российские эксперты, в перспективе на территории Афганистана может появиться настоящий халифат. Об этом шла речь сегодня на пресс-конференции в Москве.

В частности, как отметил директор Центра политической информации Алексей Мухин, США, прикрывая свой крах в Афганистане, «делают вид, что это такая хитрая тактика и хорошая маневренность в политике». «США будут продолжать тактику хитрых маневров, выдавая свои ошибки за тактические отходы, гамбиты и так далее. То, что происходит в Афганистане, для США это катастрофа, потому что «Талибан»* сделал то, что не смог сделать ИГИЛ (запрещено в РФ) – то есть, основал исламский эмират. Сначала речь шла о халифате, но затем решили заменить на менее вызывающее дерзкое слово», – пояснил эксперт.

По его мнению, оставленное в Афганистане американское вооружение стало своего рода «приглашением к продолжению гражданской войны». «Явно, что Панджшер будет пользоваться поддержкой американских спецслужб и, в том числе, вооружаться ими. Значит – игра продолжится, причем игра в жесткую. Хотя «Талибан»*, меняя тактику, скорее всего, сделают Кабул витриной – то есть, там действительно будет Эмират, который они объявили, а вот в провинциях будет халифат настоящий, там не надо витрины, там будет то, чего опасаются новые афганцы, которые сейчас бегут», – считает Мухин.

В то же время эксперт отметил, что Афганистан – «это не только опийные плантации, это еще и редкоземельные металлы», и раздел сфер влияния там уже завершен. «Там теперь будет доминировать Китай, который собственно оплачивает весь этот праздник жизни и который очень заинтересован, чтобы иметь доступ к этим редкоземельным металлам. Китай не будет признавать «Талибан»* насколько долго это возможно вообще, будет играть с ним, ставя его в полную зависимость от себя, и представлять его интересы перед лицом мирового сообщества, как он это делает с Северной Кореей», – полагает Мухин.

Говоря о новых властях Афганистана, руководитель Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова отметила, что нескольких дней мало, чтобы увидеть, «насколько дела талибов* соответствуют обещаниям». «Наверное афганцы лучше нас знают, что такое «Талибан»*. И судя как быстро и настойчиво они бегут любыми путями из Кабула, в частности, судя по тому, что пока небольшие расстрелы в провинциях, ничего хорошего афганцы от «Талибана»* не ждут», – подчеркнула она.

«С точки зрения интересов России сейчас ситуация будет более сложной, потому что на данном этапе самым эффективным способом создать хаос в регионе со стороны США было выйти и перебросить эту проблему на Россию, Китай и другие государства. В долгосрочной перспективе отсутствие вооруженного контингента США на территории Афганистана – это позитивно. Теперь это становится региональной проблемой, которую могут решать Китай, Россия, Иран и другие государства доброй воли, которые заинтересованы в решении проблемы, в стабилизации региона в противоположность заинтересованности в дестабилизации, которую США всегда испытывали», – отметила Крашенинникова.

Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, со своей стороны подчеркнул важность единой позиции международного сообщества в отношении новых властей Афганистана. «Если между соседями начнется конкуренция, и она затронет основных игроков, то, конечно, их возможности мотивировать «Талибан»* на рациональное поведение будут сокращаться. Здесь Россия могла бы использовать многосторонние платформы – ШОС, ОДКБ, в какой-то степени, Евразийский экономический союз, чтобы найти наименьшие общие знаменатели, позволяющие выступить с едиными позициями в отношении к новому афганскому руководству», – сказал эксперт.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 20.08.21

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