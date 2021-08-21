Заслуженный артист России Максим Дахненко рассказал о судьбе своего героя в «Солнцепеке»

В кинотеатрах России идет фильм «Солнцепек». Эта картина повествует о вооруженном конфликте в 2014 году на территории Луганска. Сюжетные линии драмы рассказывают о двух афганцах: Владе Новожилове (Александр Бухаров), пытающегося спасти свою семью и покинуть страну как можно быстрее, и Алексее Гончаренко, который остался без жены и сына и выбрал неправильный путь.

Заслуженный артист России Максим Дахненко, исполнитель роли Гончаренко, рассказал о судьбе своего героя, главной мысли картины и родной деревне.

Дахненко, он остался под большим впечатлением от фильма и уверен, что именно так и разворачивались события в 2014 году. По его мнению, картина заставляет прочувствовать и переосмыслить взгляд на описанные в нем обстоятельства.

Актер поделился, как первый раз познакомился со своей ролью. Изначально он увидел синопсис, сценария тогда еще не было, он только писался.

«И, поскольку я Дахненко, тема Украины для меня не то, чтобы больная – она на разрыв аорты, ведь вся родня у меня там, в разных точках», – сказал актер. Он «влюбился» в своего героя, потому что у этой роли есть судьба.

Персонаж Гончаренко – один из самых сложных, и Дахненко пытается хотя бы отчасти оправдать его поступки. Самоубийство, по мнению актера, – последняя вещь, человеческая слабость. Однако у Гончаренко так случилось из-за раскаяния. Когда он видит весь масштаб трагедии, то приходит к крайней точке. В момент осознания мир переворачивается и человек сам себе объявляет приговор.

«Сдался он или не сдался – решать не мне, но человеком, сдавшимся, я бы меньше всего хотел его видеть», – отметил Максим Дахненко.

По словам артиста, коллектив на съемочной площадке был фантастический, все актеры – профессионалы. Единственная сложность была в человеческих взаимоотношениях. На площадке меньше всего говорили о войне, больше разговоров было о душевном состоянии, взаимоотношениях, желании донести до зрителя человеческую трагедию.

Работа шла максимально слаженно, предложения всегда находили отклик. Каждый сам себе придумывал привычки, характерные жесты, чтобы обогатить немногословную роль. Когда Дахненко услышал знакомые фамилии среди актерского состава, он, не раздумывая, согласился на съемки.

По словам Дахненко, самой сложной сценой стал разговор с героем Бухарова в больнице, где пленный Гончаренко оказался после обстрела. Понадобилась длительная подготовка. Чтобы сыграть контуженного человека, актеру наложили грим и заклеили уши. В картине были две совместные сцены Гончаренко и Новожилова. В больнице случилась первая встреча, имеющая глобальный смысл для фильма.

Сцену самоубийства режиссер Михаил Вассербаум полностью доверил актеру и сказал: «Максим, сделай, как ты считаешь нужным». Благодаря такому доверию сцену было сыграть гораздо легче.

«В работе помогла моя деревня. Одна из родных точек по отцовской линии – это деревня в Днепропетровской области. И когда я под утро сел на улице на съёмочной площадке и там закричали петухи – это очень сильно отозвалось у меня внутри, ведь на родину я уже давно не могу съездить, чтобы увидеть и обнять свою родню. Поэтому, подумав о своих близких, мне было проще играть. Так получается – колыхнешь внутри чуть-чуть, и оно само, это чувство, начинает тебя захлёстывать и воплощаться на экране», – подытожил Дахненко.

Москва, Светлана Антонова

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