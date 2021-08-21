Военный эксперт: у кризиса в Сомали есть решение

Восточноафриканское государство Сомали имеет все необходимое для процветания. Залежи полезных ископаемых, географическое положение и климат – отличное сочетание для развития любой страны при условии грамотного распоряжения имеющимися ресурсами. Но по факту жизнь в Сомали можно сравнить с адом: голод, нищенское существование населения, а также процветающее насилие.

Колониальное прошлое и помощь СССР

С 1960 года, когда Сомали получила независимость, страна показывала довольно стабильные темпы развития. Государство образовалось в результате формального объединения бывших колоний – итальянской Сомали и британской Сомалиленд.

В 1960-е годы Советский Союз оказывал содействие многим «братским африканским республикам». Не стало исключением и недавно образованное государство на берегу Индийского океана. Экономическая и техническая помощь способствовала созданию здесь мощной по африканским меркам армии.

С ростом боеспособности армии выросли и территориальные аппетиты. Руководство Сомали предъявляло претензии свои соседям. Это и стало причиной краха республики. Напав на соседнюю Эфиопию (также союзника СССР), африканцы вынудили Москву выбирать – кого поддерживать в сложившейся ситуации. Выбор пал на жертву нападения, поэтому советская помощь была направлена эфиопам, что в итоге привело к разгрому сомалийской армии.

Война с Эфиопией. Начало кризиса

Война и поражение в ней стали причиной глубокого политического и экономического кризиса. Страна погрузилась в непрекращающийся внутренний конфликт. После десятилетий военной диктатуры, гражданской войны и иностранного вмешательства от армии, созданной при содействии СССР, не осталось и следа. Сейчас у местных вооруженных сил нет денег даже на военную форму и радиосвязь. Солдаты одеты в повседневную одежду, обуты в шлепанцы, а общаются по мобильным телефонам при условии их наличия.

Упадком вооруженных сил воспользовались радикальные элементы. Одной из главных проблем безопасности в Сомали сейчас считается группировка «Аш-Шабаб» (* запрещена в РФ). Террористы так слились с местным населением и властью, что их практически невозможно отделить от мирных граждан.

Миротворческие инициативы западных стран под эгидой ООН не исправили ситуацию. Операции миротворцев только подтолкнули эту страну в руки боевиков. Сомали явно не повезло с руководителями, поскольку они не стараются преодолеть кризис, а наоборот, подливают масло в огонь полыхающего конфликта. Правительство приспособилось зарабатывать на хаосе, окутавшем страну. Деньги, поступающие от западных стран, идут в карманы местных властей, которые закрыли глаза на страдания граждан.

Террористическая угроза

Сомали считается одним из основных источников терроризма в мире. Как и во многих странах Восточной Африки, здесь действует большое количество вооруженных групп и террористов. В последние годы радикалы провели серию нападений, в которых погибли сотни граждан.

В январе 2017 года боевики «Аш-Шабаб»* напали на отель Dayah в столице городе Могадишо. В результате атаки 28 человек погибли, еще около 50 получили ранения. В этом же году был совершен крупнейший теракт в стране. 14 октября в Могадишо совершена двойная атака, в ходе которой взорвались 2 заминированных автомобиля. Жертвами взрыва стали 587 человек, сотни человек получили ранения.

В конце декабря 2019 года террорист-смертник подорвал начиненный взрывчаткой грузовик на контрольно-пропускном пункте полиции. Погиб по меньшей мере 91 человек, более 150 получили ранения.

В августе 2021 года радикал-смертник совершил самоподрыв в столице Сомали. Целью террориста стал ресторан, расположенный неподалеку от здания Агентства национальной разведки и безопасности. Известно о гибели двух человек, еще трое с различными ранениями были доставлены в больницу.

Один из вариантов решения сомалийских проблем, по мнению доктора исторических наук и военного эксперта Мишари Аль-Аниси, является приглашение внешних сил. Мнение историка представлено в материале египетского издания Masr Alarabia.

Он уверен, что для решения острых проблем Сомали необходима профессиональная поддержка. Как показала практика, наиболее подходящим вариантом является приглашение российских инструкторов, которых на Западе нередко приписывают к «ЧВК Вагнера». Они доказали свою эффективность в Центральноафриканской Республике, поэтому вполне способны справиться с подобными задачами в других странах. Аль-Аниси считает, что, если россияне помогли центральноафриканцам, то способны помочь и Сомали положить конец действиям «Аш-Шабаб»*.

Государство Сомали не существует как таковое (в привычном понимании этого термина). Страна распалась на анклавы, отданные на откуп местным правителям и различным группировкам. Гражданская война и межклановые конфликты стали суровой реальностью, а вариантов преодоления этого кризиса у местного руководства и западных государств на данный момент нет.

Нам неизвестна цель публикации Masr Alarabia, но упоминание в статье российских инструкторов, за которыми закрепился образ эффективной силы против террористов, на руку властям Сомали. Известны случаи, когда лидеры отдельных стран намеренно распускали слухи о сотрудничестве с россиянами, чтобы оказать давление на противников.

Москва, Андрей Романов

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