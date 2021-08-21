Гости презентации фильма «Шугалей-3» могли сфотографироваться с живым верблюдом

Презентация фильма «Шугалей-3» состоялась в рамках пресс-клуба «Петербургский уикенд». Во время мероприятия гостям показали настоящего верблюда.

Заседание пресс-клуба «Петербургский уикенд» прошло на площадке Медиагруппы «Патриот». На нем присутствовали журналисты, общественные и политические деятели. Во время мероприятия был поднят вопрос российского кинематографа, участники обсудили актуальные ленты, которые рассказывают о реальных и важных событиях в стране и мире. К ним отнесли картины «Шугалей» и «Солнцепек».

Третья часть фильма о социологе Максиме Шугалее и его переводчике Самере Суэйфане должна выйти в ближайшем будущем. На презентации ленты гостям показали живого двугорбого верблюда. С экзотическим животным могли сфотографироваться все участники мероприятия.

Кроме того, на площадке пресс-центра эксперты обсудили ситуацию, которая сложилась на территории Афганистана. Представители движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) захватили власть. Также стороны затронули тему природных катаклизмов в Якутии, США и Сибири.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

Санкт-Петербург. Другие новости 21.08.21

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