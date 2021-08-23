Москвичей ждет дождливое потепление

В московском регионе по второй половине предстоящей недели ожидается потепление, которое будет сопровождаться осадками. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, к пятнице воздух может прогреться до 25 градусов тепла.

Синоптики отмечают, что дожди вероятны со среды, 25 августа, при температуре 21-22°, а в дальнейшем возможно еще более существенное потепление. В четверг, 26 августа, прогнозируется до 23°. В пятницу и субботу, 27-28 августа, временами возможен дождь, днем 20...25°.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 23.08.21

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