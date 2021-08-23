Меркель устроила «сеанс психотерапевтического успокоения» для Зеленского

Канцлер Германии Ангела Меркель провела психотерапевтический сеанс президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу дальнейшей работы газопровода «Северный поток – 2» (СП). Такое мнение высказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин на пресс-конференции в Москве. По его мнению, Берлин решил двигаться в сторону развития сотрудничества с Россией.

«Ангела Меркель очень опытный западный политик, и она находится в состоянии приближающейся отставки. Ей необходимо пройти между «сциллой» хороших слов в адрес Украины и «харибдой» нарастающих в позитивном смысле экономических отношений между Германией и Россией», – считает он.

По оценке эксперта, пока нельзя дать точный прогноз по реакции Запада на продвижение газопровода. «Совершенно очевидно, что Меркель провела такой психотерапевтический сеанс в отношении Зеленского и украинского гражданского общества, крайне обеспокоенного тем, что «Северный поток -2» состоялся, и он, скорее всего, будет работать. Я бы мог прогнозировать, что «Северный поток – 2» не будет испытывать серьезных ограничений и затруднений в реализации, но, зная возможности и, главное, желание наших западных партнеров за океаном, такой прогноз делать не буду. Конечно, будет испытывать», – пояснил он.

При этом Мухин отметил позитивную позицию Берлина в этом вопросе, что придает больше уверенности перспективах газопровода. «Германия уже перешла в фазу, когда она на вопрос, будет ли Германия развивать экономику либо она будет с помощью санкционного попустительства способствовать ее стагнации, она приняла решение в пользу первого – развивать. Поэтому этот сеанс терапевтического успокоения Украины, он будет продолжаться до того момента, когда уже Украина в свою очередь не поймет, что происходит на самом деле», – заключил эксперт.

Москва, Мария Соколова

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