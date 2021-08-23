Кризис и деградация: Запад планомерно поглощает и разрушает постсоветские государства

Запад использует зависимые от него Украину, Грузию, Прибалтику для дезинтеграции государств постсоветского пространства. Как считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, внешнее управление критическим образом сказывается на западных вассалах. Об этом эксперт сказал на пресс-конференции в Москве.

Политолог обратил внимание, что на постсоветском пространстве только Россия, Казахстан Туркмения довольно успешно сформировали свою государственность за 30 лет. «Каждый по-своему они нашли свою идентичность», – пояснил он.

В то же время как отметил Мухин, второй тип постсоветских государств представляют проамериканские режимы, которые ассоциируют себя как проевропейские. «Здесь Украина является ярким показателем того, как развиваются государства, которые находятся в поиске ложной идентичности, потому что «незалежность», независимость Украины находится под большим вопросом – это условная «незалежность». Практически всю свою историю Украина скатывалась и скатилась окончательно к тому, что она стала называть себя прозападной страной. Одновременно с этим Грузия себя точно так же вела. Это страны одного типа, которые имитируют прозападность, на самом деле такой страной не являясь», – полагает он.

По его оценке, еще один тип постсоветских государств представляют пророссийские страны и Белоруссия, которая находится в Союзном государстве с РФ и «является достаточно интересным экспериментом». «Последние события годичной давности очень сильно похоронили тот тип советскости, который Лукашенко и его команда пытались поддерживать и формировать. То есть, Белоруссия показала, что она не избежала общей судьбы республик бывшего СССР. Моя типология показывает, что независимость получилась, к сожалению, в очень ограниченном количестве стран, если понимать под независимостью суверенность», – пояснил Мухин.

Как считает политолог, главная беда всех постсоветских стран – это внешнее управление, которое Мухин назвал «родовой травмой, которая формирует даже образ мышления гражданских обществ этих государств и приводит к экономической, политической и социальной деградации». «Симптомы этой общественной, государственной болезни мы наблюдаем практически у всех. Затем идет и культурная деградация. К сожалению, для некоторых стран, таких как Молдавия, Украина – это очень большая боль гражданского общества, потому что то культурное наследие, которое было накоплено к этому моменту, полностью вычищается, подвергается демонтажу», – подчеркнул он.

При этом, касаясь Молдавии, эксперт отметил, что попытка переориентировать ее в сторону ЕС «привела к тому, что по дороге заблудились и вышли на Румынию, которая получает возможности втянуть Молдавию не только в орбиту своего влияния, но и сделать своей частью». «Пример Грузии и Украины показывает, что подобного рода вещи – ассоциации с ЕС, плачевно заканчиваются для экономики, социальных отношений тех стран, которые играют в эту игру. В случае с Молдавией ситуация усугубляется тем, что это будет не Евросоюз, а отдельно взятая страна. Затруднюсь сказать, насколько это успешно, но для независимости Молдавии – это катастрофа», – констатировал Мухин.

Согласно его прогнозу, Запад продолжит поощрять стремление тех же Украины и Грузии в НАТО и ЕС, делая эти страны еще более зависимыми. «Шаг за шагом наши западные партнеры идут по пути дезинтеграции на постсоветском пространстве. Несколько лет назад, когда заработали интеграционные процессы ОДКБ, ЕАС и так далее, и Ангела Меркель (канцлер Германии), и Хилари Клинтон, тогдашний госсекретарь США, прямым текстом сказали, что эти интеграционные процессы необходимо не только остановить, но и повернуть вспять. Чем собственно, наши западные партнеры и занимались все эти годы, используя в том числе и фактор тех стран, которые находятся от них в вассальной зависимости, я имею ввиду, Грузию, с недавнего времени Молдавию, Украину и прибалтийские страны – классический пример», – отметил политолог.

Москва, Мария Соколова

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