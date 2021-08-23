Генпрокуратура признала нежелательными в РФ украинские и латвийские религиозные организации

Генеральная прокуратура приняла признала нежелательными на территории РФ деятельности зарубежных религиозных организаций. Решение принято по результатам изучения поступивших материалов, на основе которых был сделан вывод об их угрозе основам конституционного строя и безопасности РФ.

В «черный список» включены международное христианское движение «Новое поколение» (Латвийская Республика); Evaņgēlisko kristiešu baznīca «Jaunā Paaudze» (Евангельская христианская церковь «Новое Поколение») (Латвийская Республика), Духовне Управління Євангельських Християн Української Християнської Церкви «Нове Покоління» (Духовное Управление Евангельских Христиан Украинской Христианской Церкви «Новое Поколение») (Украина) и Духовний Навчальний Заклад Міжнародний Біблійний Коледж «Нове Покоління» (Духовное Учебное Заведение Международный Библейский Колледж «Новое Поколение») (Украина).

«Признание нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной или международной неправительственной организации влечет за собой, в том числе, запрет на создание на территории Российской Федерации, а также прекращение деятельности ранее созданных ее структурных подразделений», – подчеркивается в сообщении надзорного ведомства.

Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, и их обнародования.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 23.08.21

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