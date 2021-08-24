Дело о торговле детьми: в Москве суд отменил врачу домашний арест

Мосгорсуд отменил решение Пресненского суда о домашнем аресте врача-гинеколога Алены Дружининой, подозреваемой в торговле детьми от суррогатных матерей. Как сообщают «Известия», дело направлено в тот же суд на повторное рассмотрение.

По данным издания, на фоне жалобы адвокатов Дружининой о смягчении меры пресечения на более мягкую, прокуратура настаивала на заключении женщины под стражу.

Ранее, 5 августа, был отменен домашний арест еще четырем фигурантам этого дела – троим врачам и главе медцентра.

Дружинина работала в центре ЭКО на Аргуновской улице в Москве, является членом Российской ассоциации репродукции человека и кандидатом медицинских наук.

Уголовное дело было возбуждено в январе 2020 года, когда в квартире в подмосковном Одинцово нашли четверых младенцев, один из которых был мертвый. Были возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» и «Торговля людьми». В ходе расследования задержано восемь врачей частных медцентров и сотрудников коммерческих организаций, в том числе Дружинина.

Москва, Мария Соколова

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