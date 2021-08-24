В Москве установлен новый ипотечный рекорд

В Москве по итогам июля зарегистрировано 11 859 договоров ипотечного жилищного кредитования, что на 10% превышает прошлогодний уровень. Как сообщила пресс-служба городского Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений, доля столицы в льготной ипотеке среди российских регионов продолжает составлять больше четверти – 27,2%.

«Общее количество заключенных договоров составило 84,1 тысячи на сумму 492,5 млрд рублей, или +82,8% к началу года», – уточнил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.

Как отмечается, общее число зарегистрированных в Москве ипотек на рынке жилья в январе-июле 2021 года составило 71 930 договоров. Это в 1,5 раза (+52%) больше, чем за аналогичный период годом ранее (47 331), а также в 1,4 раза (+43%) превышает показатель за первые семь месяцев 2019 года (50 387).

Комментируя ситуацию на рынке жилья, руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов обратил внимание, что в июле ипотечные сделки в столице продолжали демонстрировать рост, несмотря на фактическое сворачивание льготной программы «В годовом выражении также нами фиксируется абсолютный рекорд – почти 72 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования за первые семь месяцев текущего года. Это абсолютный рекорд за все годы. Предыдущий пик был в январе-июле 2019 года, когда в Москве зарегистрировали 50,3 тысячи таких сделок», – отметил Майданов.

Москва, Светлана Антонова

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