«Запад хочет играть в старые игры»: бывший посол РФ в Кабуле назвал провокационными заявления США и ЕС по Афганистану

Провокационные заявления Запада могут дестабилизировать ситуацию в Афганистане и привести к обострению гражданской войны. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал бывший посол России в Афганистане, ведущий научный сотрудник Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО МИД РФ Михаил Конаровский.

«Ситуация в Афганистане и сейчас противоречивая, и наверно будет на достаточно определенное время оставаться таковой. Это главный вывод на сегодняшний день, потому что ситуация очень быстро меняется и если талибы (* движение «Талибан» запрещено в РФ) действительно смогут создать коалиционное правительство, то это будет достаточно серьезно играть им в пользу, но захотят ли они реально такое правительство создать, это большой вопрос», – сказал он.

При этом дипломат обратил внимание, что ситуация с новым руководством Афганистана также однозначна. «С одной стороны, это политическое руководство талибов*, которое, по мнению экспертов, договороспособно в теоретическом плане, во всяком случае, и готово идти к каким-то компромиссам с мировым сообществом по поводу того, какое государство они намерены строить у себя в стране. То, что они провозглашали до этого, вызывает огромное беспокойство мирового и регионального сообщества, и совершенно справедливо, потому что те самые наиболее одиозные постулаты ислама, которые они провозгласили в качестве политической доктрины, конечно, не устраивают мировое и региональное сообщество, в том числе, политические силы в самом Афганистане», – пояснил Конаровский.

«С другой стороны, вот эти попытки встречают иную реакцию и иные практические действия со стороны талибов* – людей с ружьем. То, что беспокоит СМИ, как себя ведут талибы и с женщинами, и с оппонентами, и с людьми, сотрудничавшими с западной коалицией. Может ли политическое руководство талибов* совладать с этими силами и поставить в то русло, которое они имеют ввиду на будущее? Я в этом уверенности не имею, потому что нет точной информации, что происходит в реальном измерении в провинциях Афганистана и как там себя талибы* ведут. Есть отдельные сообщения. Из Кабула – более менее, а все остальное – это отдельная информация определенно заинтересованных отдельных лиц, чтобы проповедовать свою точку зрения», – отметил эксперт.

Комментируя ситуацию в Панджшерском ущелье, Конаровский подчеркнул, что при реальном желании талибов* наладить жизнь в Афганистане вполне может быть решен вопрос мира на севере страны. «Если они предложат Ахмад Шаху-младшему пост, то может при получении реальных гарантий от талибов*, может он и согласится. Тут важно, чтобы это были не просто слова на один день, а чтобы была реальная заинтересованность, реальное стремление создать коалиционное правительство, которое начало бы работать. Это большая проблема. Выбрать можно много людей, но смогут ли сесть за одним столом в реальном измерении, и не будет ли это происходить по басням Крылова, – это большой вопрос пока», – считает Конаровский.

Оценивая действия Запада, бывший посол РФ в Кабуле подчеркнул их провокационность. «Хотел бы обратить внимание на необходимость решения афганского вопроса наконец-то совместными усилиями. К сожалению, я не вижу, что на Западе, как в Вашингтоне, так и в ЕС, очень хотят этого. Меня насторожило, что руководство и США в лице президента, и ЕС, заявило о том, что очень опасно оставлять Афганистан – этот вакуум заполнят Китай и Россия. Такие заявления в данной ситуации являются чисто провокационными. Они направлены не на сотрудничество мирового сообщества для помощи афганцам в решении вопроса, а на то, чтобы опять играть старые игры и так далее. И, более того, ни к чему хорошему это не приведет. Различные фракции Афганистана, как история этой страны доказывала, будут пытаться использовать противоречия внешних сил в своих собственных узко этнических религиозных интересах. И тогда ничего мировое сообщество добиться не сможет», – констатировал он.

«Нужна четкая консолидация позиции в ШОС, потому что туда входят практически все соседи Афганистана, за исключением Туркменистана. Саммит ШОС будет в сентябре этого года, будет очень много зависеть, в какой форме будут приняты документы, дающие оценку ситуации в Афганистане и не только с точки зрения пожеланий, а конкретные направления, в чем ШОС может оказать содействие. Тем более, что с 2005 года существует контактная группа ШОС – Афганистан, которая не проявила себя должным образом. Кроме того, Афганистан является наблюдателем в ШОС. В данном случае ШОС может попытаться, потому что позиции стран противоречивы, как поженить их всех вместе – вот эта принципиальная политическая задача, стоящая перед ШОС и конкретными странами – членами организации», – заключил Конаровский.

Москва, Мария Соколова

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