Более 20 тысяч нарушений: Генпрокуратура возбудила 12 уголовных дел о нарушениях с детским питанием

Генеральная прокуратура возбудила 12 уголовных дел по результатам проверки организации питания детей в образовательных и других учреждениях. Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, с февраля во время учебного года и летней оздоровительной кампании было выявлено 23 тысячи нарушений.

«Они (нарушения) касались деятельности как органов власти и местного самоуправления, так и образовательных учреждений, иных организаций для детей, а также поставщиков товаров и исполнителей услуг», – отметили в Генпрокуратуре.

В ходе проверки было пресечено уклонение от конкуренции при закупках, выявлено использование запрещённых для питания детей продуктов и с истекшими сроками годности. «В Кемеровской области – Кузбассе по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении сотрудников двух организаций-поставщиков по факту поставки некачественных сливочного масла и творога, предназначенных для питания в школах и детских садах г. Кемерово, на сумму 26 млн рублей», – уточнили в надзорном ведомстве.

Сообщается еще об одном серьезном нарушении – в Красноярске. По инициативе прокуратуры после отравления детей в ряде образовательных организаций города контракт с организатором питания был расторгнут, а в отношении производителей недоброкачественного сливочного масла организована проверка.

Всего для устранения нарушений прокурорами внесено 13 тысяч актов реагирования. «В результате отменено либо изменено свыше 1 тысячи правовых актов, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено порядка 5 тысяч лиц, возбуждено 12 уголовных дел», – сообщила Генпрокуратура, подчеркнув, что устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 25.08.21

В Кремле допустили обсуждение с Путиным закона о СМИ-иноагентах. / Герой с обложки альбома Nirvana подал на группу в суд за детскую порнографию. / В среднем 13 кандидатов на мандат: Памфилова ответила критикам о сокращении конкуренции на выборах. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»