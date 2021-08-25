«Работают в долгую»: США оставили оружие в Афганистане, чтобы направить его на Россию

США не планировали вывозить свое вооружение из Афганистана, и в последующем оно будет направлено против России. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов на пресс-конференции в Москве. По его мнению, несмотря на это, главная угроза находится внутри страны.

Зюганов обратил внимание, как выводил из Афганистана свои войска Советский союз. «Полтора года выводили. Все было расписано полностью: определили порядок, укрепили местную власть, привели к власти Наджибулу, дали ему все необходимое для этого. Он три года блестяще держал ситуацию и, если бы ему Горбачевы-Ельцины помогли, он бы полностью удержал и нормализовал ситуацию», – отметил он.

«Американцы пришли 20 лет назад. В 40 раз увеличилось производство наркотиков при их присмотре. Наркотики гнали через Карачи, Пакистан и через нашу Среднюю Азию. От наркотиков сейчас гибнет у нас минимум 30-40 тысяч каждый год. Это работа американцев», – подчеркнул лидер КПРФ.

По его мнению, США не планировали вывозить из Афганистана свое оружие. «У нас было 100 тысяч солдат и 18 тысяч гражданских там. Американцы притащили туда 250 тысяч солдат и примерно столько же гражданских. Собрали шайку настоящую. НАТО туда всех загнали – и украинцев, и молдаван, и грузин, бросили их там к чертовой матери. Сейчас уже каждый лысину чешет и думает, а что с нами будет, особенно на Украине, и другие. Смотрите, какой мрак творится у них в аэропорту. Это означает, им не надо было спасать тех, кто с ними работал, им не надо было вывозить оружие и все остальное. Эти 300 тысяч готовили армию, тратили по 150 – 300 млн долларов в день. И в результате все развалилось, как сгнившая дерюга. Но все оставили с заправленными баками, и самолеты, и танки, и БТР. Куда это полетит? Только на север, в нашу сторону. Еще не вечер подводить итоги. Поэтому там они работают в долгую и длинную», – сказал Зюганов.

«Нам надо прекрасно это понимать и нам надо укреплять все южное подбрюшье. В Сирии мы решили проблемы, иначе у нас бы Северный Кавказ набух бы немедленно в принципе... Нам надо собираться и вместе определять судьбу, в том числе, и наших друзей в Средней Азии, на Кавказе. Но надо помнить, у нас сейчас главная угроза внутри страны. Если будет продолжен этот курс, он не в состоянии обеспечить ни безопасность армии, ни экономики, ни будущего молодежи», – заключил лидер КПРФ.

Москва, Мария Соколова

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