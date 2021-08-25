Отразится на кошельке каждого россиянина: партия «Новые люди» нашла решение проблем грузоперевозчиков

Партия «Новые люди» начала всероссийскую программу по выявлению злоупотреблений в сфере грузоперевозок. Как считают активисты, решение проблем положительно скажется не только на отрасли, но и на кошельке каждого россиянина.

Предполагается, что проверка коснется большого числа проблем – от состояния дорог, коррупции и взяток до организации отдыха водителей и получения необходимой документации. Ревизию возглавил президент Национальной Ассоциации Грузового Автомобильного Транспорта «ГРУЗАВТОТРАНС» Владимир Матягин под эгидой «Новых людей» при поддержке Следственного комитета России (СКР) и других госорганов. Матягин записал видеообращение председателю СКР Александру Бастрыкину, рассказав, что проблема является системной и касается всей территории России. Глава Следкома откликнулся на обращение и поручил начать взаимодействовать по этому проекту.

Фото движения «Новые люди»

Сегодня в штабе партии «Новые люди» кандидат в Госдуму и председатель Центра Торгово-промышленной палаты РФ Валентин Игнатьев проводил главу «ГРУЗАВТОТРАНСа» в ревизионную поездку. На маршруте 16 городов – Нижний Новгород, Казань, Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Самара, Саратов, Воронеж, Волгоград, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Краснодар, Симферополь. По результатам автопробега по Москве и Мособласти стало ясно, что больше всего перевозчиков волнует сложный регламент оформления пропусков на въезд в столицу. Это провоцирует «расцвет» платных услуг от частных компаний, получающий от 10 до 50 тысяч рублей за свое содействие.

«Грузоперевозки – это как система кровоснабжения страны. Поэтому решение проблем положительно отразится на кошельке каждого жителя России. Результатом должны стать актуальные законодательные инициативы. Совместными усилиями мы хотим помочь и грузоперевозчикам, и экономике страны в целом», – пояснил Валентин Игнатьев.

Владимир Матягин со своей стороны отметил, что также рассчитывает на положительный результат автопробега. «Мне нравится формат партии «Новые люди». Когда предложили возглавить комитет по транспорту, я согласился. Мы сформировали пакет предложений, касающихся сферы грузоперевозок. Это не мои личные «хотелки». «Новые люди» – единственная партия, которая включила наши предложения в программу. Я с 1998 года в транспортной сфере. И наступил такой момент, когда надоело, пришло время действовать, – сказал глава «ГРУЗАВТОТРАНСа».

Стоит отметить, что новый импульс решению проблемы превышения полномочий контролирующих органов в отношении дальнобойщиков дало резонансное дело о «золотом унитазе» начальника ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова. При этом старт всероссийской программы символично совпал с поручением вице-премьера РФ Виктории Абрамченко проработать меры по снижению цен на услуги по перевозке социально значимых продуктов по территории страны. «Новые люди» предложили компетентным органам присоединиться к их программе и совместно проанализировать текущую ситуацию в регионах страны.

В России работает около 6,5 млн единиц грузового транспорта. В этом секторе экономики занято более 15 млн человек. С учетом членов их семей – это несколько десятков миллионов человек, живущих в постоянном состоянии нестабильности и неопределённости. По неофициальным данным, средняя коррупционная составляющая поборов контролирующих органов оценивается в сто миллиардов рублей в год. Проект закона «Об автомобильных грузоперевозках» лежит в Госдуме уже четыре года.

Москва, Андрей Романов

Москва. Другие новости 25.08.21

«Работают в долгую»: США оставили оружие в Афганистане, чтобы направить его на Россию. / КПРФ снова пытается через суд вернуть Грудинина на выборы в Госдуму. / Врач назвал срок между прививками от гриппа и Covid-19. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»