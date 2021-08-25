Новое дело о крупном мошенничестве: суд заочно арестовал бывшего владельца «Промсвязьбанка»

Тверской суд Москвы заочно на арестовал бывшего владельца «Промсвязьбанка» Дмитрия Ананьева по обвинению в крупном мошенничестве, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Как сообщается, экс-банкир будет взят под стражу на два месяца с момента фактического задержания или после экстрадиции на территорию РФ.

Ананьеву и его брату вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В 2019 году экс-банкиры были заочно арестованы и объявлены в международный розыск Басманным судом Москвы по делу о растрате.

Как сообщала ранее газета «Коммерсантъ», уголовное дело о мошенничестве в конце апреля этого года возбудил 11-й отдел следственной части Главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД по Москве. По данным издания, следствие полагает, что братья Ананьевы разработали криминальную схему по хищению средств банка, которая действовала с 31 июля 2014 года до 14 ноября 2017 года. Согласно этой версии, под видом выдачи кредитов подконтрольным им компаниям-нерезидентам они за три года вывели из банка 6,7 млрд рублей. Все фирмы-заемщики обслуживались в кипрском филиале «Просвязьбанка», а кредиты так и не были возвращены.

Ранее, 29 июля, Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении более 87 млрд рублей «Промсвязьбанка».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 25.08.21

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