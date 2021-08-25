Биржевая цена сжиженных углеводородов вплотную приблизилась к историческому максимуму

Биржевая цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) растет четвертый день подряд все плотнее приближаясь к историческому максимуму. По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), стоимость топлива повысилась сегодня еще на 2%, достигнув 52 057 рублей за тонну.

Как сообщалось ранее, СУГ подскочили в цене после пожара на заводе «Газпрома» в Новом Уренгое 5 августа. К 11 августа был достигнут исторический в 53 353 рубля, после чего цена снижалась шесть дней подряд. С начала года биржевая стоимость сжиженного газа в России выросла более чем вдвое.

СУГ – это пропан, бутан и их смеси, которые используются в качестве газомоторного топлива и для бытового потребления в виде баллонного газа.

По рекомендации Минэнерго производители СУГ заявили о планах по поставке на внутренний рынок в августе порядка 40 тысяч тонн продукции дополнительно.

Также сообщалось, что стоимость сжиженного газа на АЗС взлетела сразу на несколько рублей.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 25.08.21

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