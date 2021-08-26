Анна Кузнецова: безопасность детей – приоритет в любой сфере деятельности

Современный мир очень многогранен, но это разнообразие таит в себе множество опасностей для детей, как явных, так и скрытых. Наверное, главной среди известных проблем является детский травматизм. К сожалению, у нас в стране он очень высок, но есть понимание того, как можно изменить такое положение вещей.

Безопасность это не просто сумма усвоенных знаний, а умение вести себя правильно в различных ситуациях. Нельзя растить «отчужденных» от жизни детей и с этим должны помогать как родители, так и общество. И если главная задача мамы и папы – учить, передавать опыт и страховать своих детей от опасностей, то главная цель государства при этом – создавать условия, в которых эти знания и навыки найдут благодатную почву.

Институт уполномоченных по правам ребенка в стране – один из основных инструментов по защите и обеспечению интересов российских детей. Главной темой, проходившего 24-25 августа Всероссийского съезда уполномоченных, стала проблематика детской безопасности.

Подчеркивая важность выбранной для съезда темы, Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила: «Обеспечение безопасности детей – основа защиты их прав в любой сфере деятельности. Без неё – все остальные права теряют смысл. Конституция Российской Федерации гласит: дети – это приоритет государственной политики». Она отметила, что население России составляет 146 млн человек, из них более 30 млн дети – за последние 10 лет доля детского населения достигла исторического максимума.

Институт уполномоченных по правам ребёнка на протяжении нескольких лет занимается изучением проблем в сфере детской безопасности. Результатом этой работы стал ряд мер, в том числе направленных на профилактику травматизма и гибели детей. Так, по инициативе Анны Кузнецовой с 2020 года МВД России ведет ведомственную статистику случаев выпадения детей из окон; Минстроем России внесены изменения в строительные нормы и правила – теперь в новостройках окна должны в обязательном порядке оборудоваться блокираторами.

Уполномоченный по правам ребенка напомнила, что в прошлом году в рамках интегрального показателя «Качество детства» был проведен глубокий анализ в регионах, который показал, что ситуация в сфере детской безопасности сегодня иная, чем несколько лет назад и требует новых мер.

Решение Анна Кузнецова видит в комплексном подходе к вопросам безопасности, в числе которых, например, предложения, направленные на организацию досуга детей. Кроме того, это разработка и реализация Программы развития и продвижения позитивного контента для детей и Федеральной стратегии комплексной безопасности детства, которые уже получили поддержку Президента РФ.

По ее словам, одна из главных задач Съезда – в подготовке предложений для включения в стратегию: «Разработка федеральной стратегии комплексной безопасности детства, на мой взгляд, должна стать делом чести для каждого ведомства, которое принимает участие в этой работе. Потому что мы делаем это для наших детей, для наших внуков, для нашего будущего».

Также детский омбудсмен в режиме видеосвязи приняла участие в заседании Президиума Государственного Совета по вопросам общего образования, которое провёл Владимир Путин. В своем выступлении она отметила позитивные изменения в образовательной сфере (такие как поддержка учителей, реализация проекта по строительству школ, принятие закона о горячем питании), а также развеяла опасения многих родителей, подтвердив, что учебный год начнется в очном формате.

На встрече Уполномоченного с «Молодежкой ОНФ» обсуждались совместные проекты, в частности Всероссийская акция «Безопасность детства». Только в 2020 году в рамках акции проверено 753 тыс. объектов пребывания детей, выявлено почти 60 тыс. нарушений, которые представляют угрозу для их жизни и здоровья. Анна Кузнецова подчеркнула, что ребята из «Молодежки» не только указывают на недостатки, недочеты, но и своими силами их устраняют. Результатом такой деятельности стало снижение травматизма и гибели несовершеннолетних на детских площадках.

На Съезде были разобраны и проработаны такие важные темы, как обеспечение безопасности детей в образовательных организациях, информационном пространстве, защита прав ребенка в цифровой среде, охрана здоровья, безопасный отдых и многие другие.

Подводя итоги мероприятия, Анна Кузнецова отметила: «Сегодня тема безопасности осмысливается по-новому. Наши дети сталкиваются с новыми вызовами. На Съезде выработаны предложения, которые наполнят федеральную стратегию безопасности и, я надеюсь, что в ближайшее время о наших решениях не просто будет слышно, они будут заметны в конкретной ситуации, в конкретном регионе, в конкретной семье».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 26.08.21

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