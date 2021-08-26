Налоговой службе запретили списывать деньги физлиц без решения суда

Налоговая служба не в праве блокировать личные счета гражданина во внесудебном порядке даже при наличии долгов по налогам как у индивидуального предпринимателя (ИП). Такое решение вынес Верховный суд РФ (ВС). По мнению юристов, такую позицию ВС не смогут игнорировать налоговики, которые, в свою очередь, считают, что это никак не повлияет на практику, пишет «Коммерсантъ».

ВС рассмотрел два сходных спора, когда банк отказался по решению налоговых инспекций блокировать личные счета предпринимателей из-за фискальных долгов. Рассмотрев спор, коллегия признала «недопустимой» блокировку во внесудебном порядке счетов, открытых для личных нужд. ВС подчеркнул, что объем полномочий налоговиков по отношению к ИП и физлицам «имеет принципиальные различия». Это согласуется с инструкцией ЦБ, которая устанавливает разные типы банковских счетов для ИП (расчетный) и физлиц (текущий).

«В бесспорном внесудебном порядке инспекция может взыскать только налоги, которые возникли в связи с ведением бизнеса, и только с открытых для этого счетов. Для физлиц закреплен исключительно судебный порядок взыскания. Даже отсутствие достаточных средств на предпринимательском счете не является основанием для обращения взыскания на личные счета», – разъяснил Верховный суд.

Как подчеркнули в судебной инстанции, закон ограничивает взыскание с граждан, обязывая оставить им и их иждивенцам средства не меньше прожиточного минимума, а также сохранить ряд пособий. «Но это невозможно при административной блокировке счета, поскольку банки не способны сами выяснить, какие суммы имеют исполнительский иммунитет и на что именно граждане тратят деньги», – отметила коллегия ВС.

По мнению юристов, позиция ВС сформулирована настолько четко и однозначно, что у налоговых органов не будет шанса ее проигнорировать в будущем. Между тем источник издания, близкий к ФНС, не усматривает в решении прецедентного характера и считает спор индивидуальным. Таких дел за три последних года было всего 17, поскольку налоговики обращали взыскание на счета, открытые не для ведения предпринимательской деятельности, только если явно видели, что туда поступает коммерческий доход. По мнению собеседника газеты, с учетом небольшого числа случаев решение ВС не повлияет на практику в целом – почти 100% ситуаций, когда нет денег на счетах ИП, и так сейчас отправляются инспекциями на взыскание приставам.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 26.08.21

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