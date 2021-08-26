Синоптики прогнозируют возвращение тепла в Москву

Календарное лето в московском регионе завершится теплой и сухой погодой. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, воздух может прогреться до 27°.

Синоптики отмечают, что, начиная с субботы, 28 августа, вплоть до вторника, 31 августа, вероятность осадков будет незначительной. При этом в выходные дни воздух прогреется до 26-27 °.

В понедельник, 30 августа, ночью ожидается 10...15°, днем 20...25°. Во вторник, 31 августа, ночью прогнозируется 9...14°, днем 22...27°.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 26.08.21

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