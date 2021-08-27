«Источник проблем для других»: США готовы спровоцировать новую затяжную войну в Афганистане

В Афганистане возможен новый затяжной военный конфликт после вчерашних терактов в Кабуле. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович на пресс-конференции в Москве. По его оценке, Вашингтон вполне может развязать «воздушную войну».

«Американцы полностью провалили свое военное присутствие в регионе. Допускаю, что возможно на финальном этапе они решили, что «сгорел сарай – гори и хата», раз они не могут держать Афганистан, просто оставить соседям хаос под боком. Учитывая, что Афганистан изначально был нужен как сухопутный авианосец против Ирана, России и Китая, – это была их основная стратегическая цель, но… когда невозможно оставить себе, они решили превратить его в источник проблем для других», – пояснил Мендкович.

Как считает эксперт, если США после вчерашних терактов действительно начнут «воздушную войну» в Афганистане, этот конфликт грозит стать затяжным. «ИГИЛ (* запрещено в РФ) американцы приписывают ответственность за совершенный теракт. ИГИЛ* действительно реально воевал с «Талибаном» (*запрещено в РФ), они боролись за контроль над рядом провинций. Теперь, возможно, он (конфликт) продолжится. Хотя он (теракт) действительно может послужить основанием для США для нанесения бомбовых ударов по территории Афганистана. Другое дело, что легко это не будет, потому что у талибов они (США) оставили очень много вооружений. Например, в кабульском аэропорту за несколько месяцев до сдачи Кабула была установлена новая система ПВО, не уверен, что ее смогли демонтировать и эвакуировать. Портативные средства ПВО бывшей афганской армии сейчас у боевиков. Поэтому, если американцы решат начать воздушную войну, это может быть новый насыщенный конфликт», – обратил внимание эксперт.

Комментируя возможные последствия для России, Мендкович отметил, что большой проблемой являются не столько талибы*, сколько ряд террористических группировок, в которые входят уроженцы стран Центральной Азии.

«Аль-Каида» (* организация запрещена в РФ) на протяжении войны сотрудничала с талибами, на текущий момент она явно надеется воспользоваться плодами их победы, чтобы использовать Афганистан как плацдарм для проникновения в страны Центральной Азии. Вместе с ней вагончиком действуют еще несколько террористических группировок, которые во многом состоят из уроженцев Центральной Азии и стремятся вернуться домой на танках. Они тоже стремятся воспользоваться плодами талибов. И очень большой вопрос, не попадет ли к ним в руки орудие с военных складов США. Это все достаточно нешуточно», – подчеркнул он.

По его словам, в этой ситуации России вместе с Таджикистаном и другими странами ОДКБ приходится укреплять границу и готовиться к возможным сценариям вторжения. «Это не благотворительность. Просто войну лучше держать подальше от себя. С «Талибаном»* нужно вести диалог, но порох нужно держать сухим. Нужны учения на границе, усиление нашей группировки, пограничной охраны и борьба с контрабандой наркотиков. Сочетание переговоров и укрепление границ должно позволить нам сократить, а, может быть, и вовсе нейтрализовать террористические и иные угрозы, связанные с «талибским»* Афганистаном», – заключил Мендкович.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 27.08.21

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