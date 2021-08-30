Московский регион ожидает резкое похолодание

В ближайшие дни в московском регионе ожидается резкое похолодание. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, если в начале недели значения средней суточной температуры превысят климатическую норму на 4°, то к концу рабочей недели будут на 3-4° ниже ее.

Во вторник, 31 августа, ожидается теплая погода без осадков до 26-27°, а в среду, 1 сентября, вероятен дождь при температуре воздуха 21-23°.

Похолодание станет ощутимо в четверг, 2 сентября. Ночью ожидается до 11-13°, днем – не более 17°. При этом вероятен небольшой дождь. В пятницу, 3 сентября, также местами возможен небольшой дождь. Ночью 3...8°, днем 11...16°.

В субботу, 4 сентября, снова прогнозируется дождь, ночью 5...10°, днем 9...14°.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 30.08.21

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