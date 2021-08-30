ФАС уличила компанию Apple в нарушении конкуренции

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала компании Apple предупреждение о нарушении антимонопольного законодательства. Поводом стали обращения пользователей iOS-устройств и разработчиков приложений, которые жалуются на запрет в информировании покупателей приложений в App Store об альтернативных способах оплаты.

«Заявители отмечают, что в некоторых случаях купить товар, например, электронную книгу, дешевле на сайте продавца, а после – приступить к чтению в приложении на iPhone или iPad, авторизовавшись под своей учетной записью. Это связано с тем, что Apple предусмотрена комиссия от 15% до 30% с каждого платежа в App Store. Но пользователи устройств не могут быть проинформированы о возможности покупок за пределами App Store», – уточнили в ФАС суть претензий.

В ведомстве обратили внимание, что руководство по рассмотрению App Store (App Store Review Guidelines) (пункт 3.1), которому должны следовать разработчики iOS-приложений, запрещает информировать пользователей приложений о наличии альтернативного способа оплаты товара. В том числе, при наличии в приложении ссылки на сайт разработчика/сервиса или формы регистрации с переходом на сайт в браузере.

Приложения с такими характеристиками Apple не допускает в App Store, требуя от разработчиков удалить ссылки либо изменить функционал приложения таким образом, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты.

«Указанными действиями Apple ограничивает разработчиков в самостоятельном поведении, что негативно сказывается на конкуренции и может приводить к росту цен на продукцию разработчиков», – подчеркивается в сообщении ФАС.

В этой связи ведомство выдала Apple предупреждение об устранении признаков нарушений. Компания должна исполнить его не позднее 30 сентября 2021 года.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 30.08.21

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