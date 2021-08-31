«Парадигма новой глобальной холодной войны»: после ухода из Афганистана США сосредоточатся на России и Китае

США намерены возобновить «холодную войну» против Китая и России – вывод американских войск из Афганистана является частью стратегии. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, замдиректора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов на пресс-конференции в Москве. По его оценке, в действиях Вашингтона надо четко разделять стратегию и тактику.

«Тактика американского поведения в отношении Афганистана определяется внутриафганскими проблемами и теми вызовами, которые Афганистан будет представлять для Соединенных штатов. Там останется сеть ЦРУ. Штаты будут с талибами (* представители запрещенного в РФ движения «Талибан») вести диалог и по деньгам, и по признанию в дальнейшем, и по международной помощи. США заинтересованы в стабилизации Афганистана в тех реалиях, которые сейчас сложились – контроль и руководство талибов*. А это означает не только политический диалог. Это означает даже зарубежную помощь. Тактическое взаимодействие с талибами* продолжится», – отметил эксперт.

Суслов также обратил внимание, что новая стратегия США определяется не афганскими, а более глобальными процессами. «Еще в конце администрации Барака Обамы (президент США в 2009-2017 гг.) Штаты пришли к выводу, что миссия госстроительства в Афганистане провалена, что победить в форме создания проамериканского, условно демократического Афганистана невозможно и необходимо уходить. И все дальнейшие переговоры касались спасения лица, минимизации ущерба для Штатов, для их отношений с союзниками, глобального лидерства… Почему США позволили талибам* одержать победу… Я связываю это с общим переходом США в контексте нового глобального противостояния с Китаем и Россией», – пояснил он.

«Уход из Афганистана подводит черту под эпохой американской внешней политики, начавшейся с падения Берлинской стены и операции «Буря в пустыне» в Ираке. То есть, Соединенные штаты переходят от парадигмы глобального гегемона, который несет ответственность за все, несет на своих плечах международную безопасность во всех точках земного шара и пытается перестроить всю международную систему в соответствии со своими ценностями, в том числе путем насильственного распространения демократии. От этой парадигмы возвращаются к парадигме новой глобальной холодной войны, глобального противостояния с Россией и Китаем – как с теми великими державами, которые бросили вызов американской гегемонии», – подчеркнул Суслов.

По его мнению, Вашингтон полностью пересматривает свое военное присутствие в мире, более не рассматривая «те обязательства, которые не связаны напрямую с противодействием Москве и Пекину». «В этой же логике стабилизация отношений с Россией, к которой стремится администрация Джо Байдена (президент США). Это проявилось в ходе саммита в Женеве. Китайское направление наиболее значимо для США. И чтобы высвободить ресурсы для полномасштабного сдерживания Китая – это конфликт на несколько десятилетий – США хотят стабилизировать российский фронт и вообще уйти из тех регионов, которые им кажутся второстепенными», – уточнил эксперт.

«Политика сдерживания Китая будет только нарастать. Тайвань США не бросят. Они будут усиливать с Тайванем не только на уровне символики, а с Украиной – на уровне символики. Будут усиливать свои обязательства и свое присутствие в Азии и Европе, где это напрямую касается борьбы с Китаем и Россией. Противодействие Китаю и России – это новый несущий стержень американской внешней политики… Уход США (из Афганистана) конечно же создает дополнительную нагрузку и проблемы для Китая и России. Теперь это головная боль и России, и стран ОДКБ, и Китая, которые не хотели, чтобы исламский фундаментализм, терроризм, наркотрафик продолжался, и общая нестабильность из Афганистана выплескивалась. Поэтому американская внешняя политика кристаллизируется, приобретает более четкие рамки, и это делает ее только здоровей. Для нас это хуже», – заключил Суслов.

Профессор НИУ ВШЭ, главный научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД РФ Андрей Казанцев со своей стороны отметил, что вывод американских войск из Афганистана по сути раскалывает Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), создавая «узел противоречий» в позициях стран, которым предстоит участвовать в урегулировании ситуации в регионе. «Очевидно, что у Индии и Пакистана противоположные позиции по Афганистану. В случае, если России и Китаю нужна будет общая позиция региональных держав, в том числе в рамках ШОС, сейчас столкнутся принципиально противоположные позиции», – пояснил эксперт, подчеркнув, что в этом направлении Вашингтон также продолжит оказывать негативное влияние.

Москва, Мария Соколова

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