«Власти очень удобно, чтобы люди сидели дома»: в Госдуме заявили, что после выборов школы вновь переведут на дистанционку

Российские власти после выборов 19 сентября вновь могут перевести школы на дистанционную форму обучения. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила депутат Госдумы Ольга Алимова на пресс-конференции в Москве. По ее оценке, локлаун выгоден для манипуляции обществом.

«Всех успокоили, чтобы эти шумные митинги, пикеты, шествия, которые организовывают родители, аргументированно выступающие против дистанта, конечно, не хотелось власти, чтобы они проводились до 19 сентября… Поэтому успокоили – впереди выборы. Проведут очные линейки, дети порадуются. Но я не уверена, что наша власть готова сохранить эту систему очного обучения детей и студентов в наших школах и вузах после 19 сентября. Вряд ли это произойдет», – сказала депутат.

По ее мнению, система онлайн-обучения наряду с ЕГЭ и нынешними стандартами образования приводят лишь «к дебилизации нашей страны и наших детей». «Конечно, власти удобно манипулировать людьми, не имеющими нормального образования. Власти очень удобно, чтобы люди сидели дома… Может быть, в Москве это нормально. А попробуйте выехать в глубинку – там по-прежнему подбрасывают телефоны для того, чтобы получить смс-сообщение, там отсутствует возможность у родителей в силу того, что они бедны, купить нормальный телефон, планшет, не могут обеспечить школы приобретением дополнительного комплекта компьютеров, и главное – загружают учителей несвойственными им функциями. Поэтому мы категорически против дистанционного образования, но власть распорядится по-своему», – заключила Алимова.

Москва, Мария Соколова

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