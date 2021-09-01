Шугалей вернулся из Афганистана, повторив маршрут ОКСВА

Российский социолог частично повторил путь колонн Ограниченного контингента советских войск, проехав до Термеза из Кабула дорогами Афганистана по территории талибов (* представители запрещенного в РФ движения «Талибан»).

Как сообщал ФАН, Максим Шугалей вылетел из Термеза в Москву, добравшись в Узбекистан на автомобиле из Кабула. Именно рядом с Термезом располагается знаменитый «Мост дружбы», по которому в 1989 году выходила последняя колонна советской армии. Столицу Афганистана с узбекским городом соединяет почти пятисоткилометровая дорога прямиком через горы.

Путь в Термез ведет через знаковые для Афганистана места – Ташкурган и долину смерти Пули-Хумри, Мазри-Шариф и Баграм. В этих местах неоднократно подрывались американские конвои, до них – советские, а еще раньше – несли потери британские колониальные войска.

Сейчас вся страна под контролем движения Талибан*, однако опасность на дорогах все еще присутствует. Это и старые закладки СВУ, и ячейки афганской другой запрещенной в России террористической организации – ИГ.

Однако российский социолог Шугалей спокойно проехал по трассе Мазари-Шариф, построенной как раз советскими инженерами. Насколько можно судить по публикациям в его телеграм-канале, ученый явно намерен вернуться в Афганистан для проведения новых исследований.

«Работы очень много. Диалог будем продолжать», – написал глава Фонда защиты национальных ценностей у себя в соцсетях незадолго до выезда из Кабула.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 01.09.21

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