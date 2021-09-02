В московском регионе ожидаются первые заморозки

В ближайшие дни в московском регионе возможны первые ночные заморозки. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, вторжение холодного воздуха из северных широт обеспечит отставание температуры воздуха от климатической нормы на 4-5° – погода будет ветреной и дождливой.

В пятницу, 3 сентября, ночью воздух остынет в Москве до 5...7°, по области – до 2...7°. При этом местами вероятны заморозки до -1°. Днем прогнозируется временами дождь. В Москве 12...14°, по области 11...16° при порывистом ветре до 12-17 метров в секунду.

В субботу, 4 сентября, вновь ожидается небольшой дождь. Ночью в Москве 6...8°, по области 4...9°. Днем в столице 11...13°, по области 9...14° с порывистым ветром до 17 м/с.

В воскресенье, 5 сентября, опять вероятен небольшой дождь. Ночью в Москве 5...7°, по области 2...7°. Днем в Москве 10...12°, по области 8...13°.

В понедельник, 6 сентября, местами вновь возможен небольшой дождь, ночью 1...6°, днем 8...13°. Во вторник, 7 сентября, без осадков. Ночью 1...6°, днем 10...15°.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 02.09.21

Зарегистрироваться по месту пребывания теперь можно через «Госуслуги». / «Победа» вернулась в обычный режим работы после нехватки пилотов. / Суточная заболеваемость Covid-19 в России растет третий день подряд. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»