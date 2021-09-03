Расплата за антироссийскую политику: цены на газ в Европе продолжат бить рекорды

Биржевые цены на газ в Европе продолжат рост, если антироссийская политика Брюсселя сохранится. Об этом заявил депутат Госдумы, президент Российского газового общества Павел Завальный. По его оценке, на дальнейшем подорожании скажется то обстоятельство, что Европа не сможет полностью заполнить за оставшиеся 1,5-2 месяца подземные газовые хранилища, в которых не хватает 40% топлива.

«40 млрд (кубометров газа) – это очень много, и я сомневаюсь, что европейцы смогут заполнить эти хранилища до 100%. Соответственно, какой будет спрос на газ зимой, будет ли холодная зима, и если хранилища не обеспечат покрытие сезона и суточной равномерности или месячной равномерности в случае похолодания, то это приведет к очень высоким ценам, в том числе на спотовом рынке», – считает он.

Как отметил парламентарий, Европе «надо понимать перспективу». «Европейцы должны перестать заниматься непонятным не то, что популизмом, а вести непонятную политику по отношению к России, а сесть за стол переговоров и предметно переговорить, и решить эти проблемы на перспективу, а не шантажировать всю Европу газом из России, безопасностью, надежностью и так далее поставок, что Россия будет использовать как энергетическое оружие, глупость какая-то. «Если (звезды) зажигают – это кому-то надо» – здесь такая же тема, кому-то надо, и они пытаются это делать», – заявил Завальный.

В Европе биржевые цены на газ начали расти с начала года. В конце июля стоимость ускорила повышение на фоне сокращения поставок СПГ из США. После 5 августа «голубое топливо» подорожало до исторических рекордов в связи с аварией на заводе «Газпрома» в Новом Уренгое. Первого сентября котировки поднялись до $645 долларов за тысячу кубометров. В целом за год газ для Западной Европы подорожал на 50%.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 03.09.21

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