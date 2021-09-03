В Москве раскрыто убийство двух сотрудников милиции, совершенное в 1995 году

В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего мужчины, который обвиняется в разбойном нападении на женщину в 2016 году, а также убийстве двух сотрудников милиции в 1995-м. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета России, материалы с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

По данным ведомства, 10 июля 1995 года в припаркованном по Булатниковскому проезду автомобиле ВАЗ были обнаружены тела двух сотрудников вневедомственной охраны с огнестрельными ранениями. 2 августа 2020 года подозреваемый был задержан. Во время допроса мужчина пояснил, что после 1995 года находился на территории другого государства, где с 2002 по 2015 год отбывал наказание в исправительном учреждении.

Кроме того, в ходе предварительного следствия была установлена его причастность к разбойному нападению вечером 12 апреля 2016 года вблизи Череповецкой улицы в Москве – обвиняемый похитил сумку женщины, пригрозив ей оружием.

В итоге фигурант обвиняется по п. «з» ст. 102 УК РСФСР в ред. Федерального закона от 24.04.1995 N 61-ФЗ (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах двух лиц), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему) и ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 03.09.21

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