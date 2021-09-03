Штормовой ветер, дождь и «барическая пила»: Москву ожидает ненастный уик-энд

Сегодня вечером в Москве ожидается штормовой ветер и серьезное понижение атмосферного давления. Как сообщил в комментарии РБК ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец, предстоящей ночью давление резко перейдет в рост создав «своеобразную барическую пилу».

Согласно прогнозу синоптика, сегодня вечером порывы ветра будут достигать 17 м/с, выпадет 4-6 мм осадков, а показания барометров «рухнут на самое барическое дно» – до 733 мм рт. ст., что на 12 единиц ниже нормы. «Это как будто мы поднимемся на высоту 100-150 м, из-за чего метеозависимые люди будут себя чувствовать дискомфортно», – пояснил Тишковец.

В предстоящие выходные дни в Москве ожидается холодная и дождливая погода. Температура воздуха в дневное время не превысит 14 градусов. В ночные часы возможны заморозки.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 03.09.21

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