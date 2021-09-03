«Рост умирает, он задушенный»: высокая ставка Банка России тормозит экономику

Высокая ставка Банка России снижает рост отечественной экономики. Об этом заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. По его мнению, высокие налоги также оказывают нагрузку на бизнес и уводят его в тень.

«Поддержание высоких ставок ЦБ приводит к тому, что рост (экономики) умирает, он задушенный. Сейчас еще идет восстановительный рост после пандемии, но это не значит, что он продлится дальше, особенно если цена на нефть будет неустойчива», – сказал Титов в интервью РИА «Новости».

Как считает бизнес-омбудсмен, на деловом климате России также негативно сказывается сильная фискальная нагрузка на бизнес. «Еще одна проблема – налоги высокие, высокая цена на электроэнергию для российских предприятий – сегодня уже выше, чем в Америке, всегда высокие процентные ставки по кредитам», – уточнил он.

«Сегодня мы готовы доказывать не только теоретически с калькулятором в руках, но и уже конкретно на практике принятых решений, что снижение налогов приводит к увеличению доходов бюджета. Бизнес пережат, люди пережаты налогами. Сегодня, по нашим данным, до 20 миллионов человек (в России) заняты в нелегальном секторе, и тем или иным образом получает зарплаты черные», – подчеркнул Титов.

В настоящее время ключевая ставка ЦБ РФ составляет 6,5% годовых. По оценкам некоторых экспертов, до конца месяца Центробанк поднимет ее до 6, 75%.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 03.09.21

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