Мировые цены на алюминий поднялись до рекордных отметок за десятилетие

Москва, Сентябрь 06 (Новый День, Мария Соколова)– Биржевая цена на алюминий в Шанхае подскочила до максимума за 15 лет. В Лондоне металл подорожал до пика за десятилетие. Причиной подорожания стал госпереворот в Гвинее, которая поставляет на мировой рынок пятую часть всех бокситов.

В Лондоне начала года алюминий подорожал почти на 40%, а в ходе последней торговой сессии котировки металла поднимались до $2775,5 за тонну, что стало самой высокой отметкой с мая 2011 года. Поводом для роста стоимости стало снижение его производства в Китае, на долю которого приходится более половины бокситов из Гвинеи.

«Инвесторы сильно обеспокоены, поскольку Китай импортирует основную долю бокситов из Гвинеи, хотя пока нет сообщений о проблемах в поставках, и все будет зависеть от дальнейшего развития ситуации в Гвинее», – передает «Интерфакс» слова аналитика по рынку алюминия Beijing Antaike Information Development Co. Сюн Хунь.

Как считает российский бизнесмен, основатель «Русала» Олег Дерипаска, переворот в Гвинее может серьезно повлиять на мировой рынок. «Рынок алюминия может серьезно встряхнуть эта ситуация, ведь 20% мирового производства алюминия использует бокситы из этой маленькой и очень бедной страны», – пояснил он в своем телеграм-канале.

В Гвинее 5 сентября военные объявили о захвате власти в стране, закрытии границ, роспуске правительства и парламента, а также приостановке действия Конституции. Президент Гвинеи Альфу Конде арестован.

Москва. Другие новости 06.09.21

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