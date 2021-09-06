Синоптики обещают Москве скорое потепление

В ближайшие дни в московском регионе ожидается потепление, но при этом погода будет ветреной и с небольшими дождями. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, к концу недели воздух прогреется до 21 градуса.

Во вторник, 7 сентября, местами вероятен небольшой дождь. Ночью ожидается до 7°, днем – до 15°. В среду, 8 сентября, вновь возможен небольшой дождь. Ночью в Москве 9...11°, по области 7...12°. Днем – до 17° с порывистым ветром до 17 м/с.

В четверг, 9 сентября, опять прогнозируется небольшой дождь. Ночью до 13°, днем воздух прогреется до 20°. Порывистый ветер местами сохранится.

В пятницу, 10 сентября, вновь вероятен небольшой дождь, ночью 8...13°, днем 15...20°. В субботу, 11 сентября, местами ожидается небольшой дождь, ночью 4...9°, днем 16...21°.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 06.09.21

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