«Устраивают вакханалию»: в России назревает новый «подсолнечный» кризис

Запретительные пошлины на экспорт семян подсолнечника, введенные для стабилизации цен на подсолнечное масло в РФ, не исправили ситуацию в отрасли: перерабатывающие предприятия продолжают вакханалию в отношении производителей сырья, в результате чего выращивать масличные ресурсы становится невыгодно. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский сегодня на пресс-конференции в Москве. По оценке, правительству РФ необходимо срочно пересмотреть стратегию развития аграрного сектора, чтобы не произошел новый кризис.

Глава зернового союза отметил, что «демпфер по маслу оправдан, потому что цены доходили до запредельных 1700 долларов за тонну, и это порождало ажиотажный спрос со стороны наших перерабатывающих предприятий на семечку внутри страны». В то же время Злочевский обратил внимание, что решение по ограничению вывоза семечки подсолнечника привело к недополучению выручки производителей сырья.

«Вывозили (на экспорт) только по одной причине. Потому что наши перерабатывающие предприятия выламывают руки и диктуют невыгодные условия производителю для поставок на свои заводы, устраивают вакханалию с приемкой, поэтому было выгоднее на экспорт везти. В результате того, что закрыли экспорт, запретили вывозить, в конечном итоге только закрепили эту вакханалию по приемке масличных ресурсов на перерабатывающих предприятиях как законный рычаг влияния на производителя», – констатировал он.

Злочевский подчеркнул, что в таких условиях у сельхозпроизводителей исчезает мотивация на выращивание этой культуры, а значит – «мы не дорастаем до того потенциала производства, которым могли бы обладать по производству масличных».

«Очень несбалансированная ситуация получается, когда семечку запретили к вывозу, а масло вообще никак не регулируется. В результате именно этого регулирования цены на масло взлетели до запредельных значений…» – отметил он.

Как считает глава Зернового союза, эта ситуация показывает неадекватность нынешней аграрной политики. «Она не туда нацелена. Мы заточили нашу аграрную политику на производственные показатели. Цели, которые обозначены в аграрной политике, – это валовые объемы производства тех или иных ресурсов, при этом никак не увязанные с рынком сбыта. А ведь главное и основное, на что нацелены все аграрные политики развитых конкурентов, – они сформированы, исходя из формирования рынков сбыта в первую очередь. Если этим не заниматься, наступает кризис перепроизводства… Когда ты не можешь продать, зачем сеять», – пояснил он.

В качестве примера Злочевский привел в пример аграрную политику США – «там не важно, сколько вы произведете ресурсов, важно – какова доходность при производстве». «В 13-м году в Америке была засуха, гораздо более жесткая, чем в России в 10-м году. Но в России потеряли 30% из-за нетехнологичности производства, а Америка потеряла 10%. У нее более жесткие климатические условия в пшеничном поясе, а крестьяне под эти 10%, во-первых, цены поднялись, а, во-вторых, получили страховые возмещения и заработали дополнительные деньги. То есть, никаких экономических потерь и дополнительные доходы. А у нас как какой-нибудь катаклизм, так сплошные потери в карманах крестьян, никто не следит за доходностью. Более того, как только у нас появляется хороший сезон, все тут же начинают реагировать на предмет вынимания денег из карманов крестьян. Как только у нас подорожали все ресурсы, все тут же подстроились под будущую цену. Да, прошлый сезон был хорош по экономике, но на это отреагировали все. В результате – проблемы у нас уже в нынешнем сезоне возникают, и деньги из карманов крестьян вынуты стоимостью ресурсов, регуляторикой и массой других процессов. А в результате приходим к тому, что не хватает денег, демотивированы посевы», – подчеркнул он.

«В общем, надо менять весь вектор аграрной политики, по-другому ее формулировать и формировать фундамент для того, чтобы фундамент под производственными процессами был гораздо более стабилен. Он шарахается, зависит полностью от конъюнктуры как раз из-за недоформированности нашей аграрной политики. Тогда и потенциал производственный у нас вырастет. Пока мы этого не сделаем, мы будем вот так барахтаться на естественных процессах», – заключил глава Российского зернового союза.

Москва, Мария Соколова

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