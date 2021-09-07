«У нас все пока достаточно грустно»: в АТОР оценили итоги туристического сезона

Для россиян туристический сезон прошел относительно успешно, по некоторым направлениям даже превысив показатели 2019 года. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сегодня на пресс-конференции в Москве. Тем не менее, по ее словам, нынешний низкий уровень въездного туризма показывает, что о восстановлении и тем более развитии туротрасли говорить преждевременно.

«На массовых летних направлениях внутри России отдохнуло в общей сложности более 20 миллионов человек. В первую очередь, это Краснодар, Крым и Калининград. Это три региона, которые предлагают классический пляжный отдых. Лидирует Краснодарский край, несмотря на решения губернатора, которые серьезно ограничили поток, несмотря на разгул стихии», – отметила она.

По данным АТОР, самым популярным заграничным направлением стала Турция. «Успешность Турции объясняется не только широкой транспортной возможностью – это одно из немногих направлений, где были допущены чартерные рейсы. Из массовых направлений ни одна страна больше не удостоилась такой чести. Стоимость пакетов в Турции продолжает оставаться дешевле, чем на всех остальных зарубежных направлениях. И полетная программа охватывает несколько десятков российских городов. Это обусловило ее лидерство в сегменте», – уточнила Ломидзе, отметив, что на данный момент для россиян открыто 40 стран, куда можно отправиться с туристическими целями, но подавляющее большинство из них сильно уступают Турции по доступности.

Исполнительный директор АТОР также обратила внимание, что Турцию и отчасти Арабские Эмираты можно отнести к массовому сегменту турпоездок. «Все остальные направления – по сути премиального сегмента. Оставаясь одновременно массовыми, тем не менее, они не являются таковыми по стоимости. Это тренд, который обозначился в 20-м году, окончательно закрепился в 21-м. И предполагаю, что пока не закончится пандемия во всем мире, мы будем видеть, что премиальный сегмент остается наиболее стабильным, даже растущим в какой-то степени, и доступность путешествий для массового туриста несколько ограничена по сравнению с допандемийным периодом», – подчеркнула она.

Глава АТОР отметила, что еще одной тенденцией стало нежелание россиян бронировать туры заранее из-за опасений, что изменятся условия и придется переносить поездку. «Возврат денег не самый популярный инструмент, который применяется в туризме с начала пандемии. Причем это касается всех поставщиков услуг, туроператоров, авиаперевозчиков и отелей. Перенос поездки на неопределенный срок не очень удобная, дестабилизирующая ситуация, которая влияет на поведение потребителей. Высокий сезон 2021 года показал невозможность какого-то стратегического планирования на туристическом рынке. Все продажи идут в последний момент – за 3-4 недели. Туристы стараются максимально обезопасить себя от каких-то возможных сюрпризов, не всегда, к сожалению, получается», – констатировала Ломидзе.

По ее словам, самым ярким примером, закрепившим эту тенденцию, стало решение губернатора Краснодарского края, которое было принято в июле по ограничению заселения в отели в июле и августе. «Достаточно было пройти в инфополе этому сообщению, как объем бронирования на август снизился на порядки. Залакировала эту крайне негативную ситуацию стихия. Шторм, ливень и разрушения, которые принесла стихия на черноморские курорты, тоже повлияли на решения туристов», – сказала она.

Комментируя ситуацию в туротрали в целом, глава АТОР отметила, что о восстановлении пока говорить преждевременно, судя по уровню въездного туризма. «Падение больше чем на 50-70% по сравнению с 19-м годом. Говорить о восстановлении въездного туризма не приходится. Этот сегмент остается в самом плачевном положении – притом, что именно въездной туризм, на который ориентируются все страны, считают признаком развития отрасли в стране. Здесь у нас все пока достаточно грустно. По предварительным прогнозам, это восстановление начнется не раньше второй половины 22-го года при условии, что с пандемией все будет примерно то же, что происходит сейчас. То есть не будет ухудшения, новых штаммов и новых ограничений», – заключила Ломидзе.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 07.09.21

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