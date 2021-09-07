Москвичей, не сдавших вовремя тест на коронавирус, оштрафовали почти на 21 млн рублей

Более 1,6 тысяч москвичей, вернувшихся из-за границы и не предоставивших данных о прохождении теста на коронавирус, оштрафованы на 21 млн рублей, начиная с августа 2020 года. Об этом говорится в сообщении столичного управления Роспотребнадзора.

«Протоколы об административных правонарушениях в отношении 3 954 граждан направлены в районные суды. По результатам дел, рассмотренных судами, 1 673 гражданам присуждены штрафы на сумму 21 245 000 рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах и по ним назначены даты заседаний», – уточнили в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, с прошлого августа из-за отсутствия данных о прохождении тестирования направлено более 8 тысяч «уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении». Из них почти 5 тысяч было составлено по части 2 статьи 6.3 КоАП, которая предусматривает штраф до 40 тысяч рублей. При этом, если здоровью окружающих был причинен вред, то штраф может вырасти до 300 тысяч.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 07.09.21

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