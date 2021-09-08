Оплата лицом: система Face Pay заработает в наземном общественном транспорте Москвы в 2022 году

Московские власти планируют подключить к системе Face Pay, которая предполагает оплату услуг лицом, МЦК, МЦД и наземный общественный транспорт. Об этом сообщил вице-мэр столицы Максим Ликсутов. По его словам, традиционные способы оплаты будут сохранены.

Ликсутов заверил, что система Face Pay, которая сейчас тестируется в метро, работает без сбоев. «Камеры работают, сама технология распознавания надёжна. Мы также провели специальное нагрузочное тестирование – это когда тестировщики без остановки проходят по Face Pay в течение получаса без перерыва. Мы видим, что система крайне удобная. Сотрудники метро тоже теперь проходят на станции только с помощью именно этой технологии. Мы даже сделали их главными героями рекламной кампании системы Face Pay. Скоро вы её увидите на всей инфраструктуре мосметро», – цитирует слова вице-мэра пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Ликсутов уточнил, что такая система заработает на всех станциях столичной подземки в октябре. «Сейчас уже больше 15 тысяч пассажиров проходят на 4 линиях метро по Face Pay. Звучит фантастично, а ведь ещё около 6 лет назад оплатить проезд банковской картой можно было лишь на одном турникете во всем метро. Система оплаты проезда во всём Московском транспорте сделала огромный рывок в технологическом развитии и удобстве для пассажиров. Количество оплат на турникетах картой или телефоном с 2017 года (когда услуга появилась на всех станциях) выросло в 213 раз», – отметил вице-мэр Москвы.

Ранее глава минтранса РФ Виталий Савельев сообщал, что в целом в России биометрическая система оплаты проезда во всех видах общественного транспорта будет внедрена к 2024 году.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 08.09.21

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