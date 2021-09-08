Запад попытается втянуть Россию в конфликт на афгано-таджикской границе

Главной угрозой для России со стороны Афганистана является не только наркотрафик, но и планы Запада втянуть Россию в вооруженный конфликт на афгано-таджикской границе. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров сегодня на пресс-конференции в Москве.

Эксперт обратил внимание, что протяженность таджикско-афганской границы составляет 1433 км, из них 900 км по памирскому трудно контролируемому участку. «Некоторое время назад в погранслужбе Таджикистана работал родной брат одного из наркобаронов, а в 2012-м – были настоящие бои, разборки по бизнесу после убийства одного из местных начальников. «Скажите, мы можем доверять такой охране границы? Почему Китай, который граничит тоже по труднодоступному району Памира, у них нет проблем с этой гадостью. Вообще нет такого понятия афганский наркотрафик на Восток – в Китай. Есть на север к нам, на запад в Иран, и на юг в Пакистан в Карачи. А мы не граничим с Таджикистаном. Несколько тысяч километров – таджикско-киргизская, киргизо-казахская граница – почти 7 тысяч км, которые никем и ничем не охраняются. Там нет таможни и пограничников, и у нас есть такая страшная проблема», – констатировал Багдасаров.

По его оценке, еще одна важная проблема для России, связанная с Афганистаном, – «чтобы нас не втянули в разборки на афгано-таджикской границе». «Откуда в Панджшер в разгар известных событий (в середине августа) прилетел знаменитый буревестник «оранжевых революций» известный деятель из Франции Анри Леви (журналист, философ, писатель, активно участвовал в пропагандистских кампаниях против режимов в ряде арабских стран). Это опасная тенденция… Нас тянут на радость западным странам, там каждый мечтает об этом. А украинские товарищи уже говорят: вот мы сегодня-завтра втянемся в какую-то войну на афгано-таджикской границе и отстанем от Украины», – отметил политолог.

Как считает эксперт, Средняя Азия уже давно превратилась в «мягкое подбрюшье» не России, а Китая. «Обратите (внимание), как работает Китай. У Китая огромные интересы в Таджикистане, намного бОльшие, чем у нас. Китайцы захватили практически все крупные месторождения золота, серебра, редкоземов… У них граница с Афганистаном. Они там тоже не говорят – если что, мы завтра кому-то врежем… Еще несколько лет назад они взяли под свой контроль одно из крупнейших месторождений меди, охрану доверили талибам (* представители запрещенного в РФ террористического движения «Талибан»)... Афганистан – богатейшая страна по своим ресурсам, одна из немногих, даже в Африке не всегда есть то, что у них есть. Там есть литий – редкозем, который используется в электронной промышленности, крупнейшее месторождение в Боливии. Так вот Афганистан превосходит по своим запасам Боливию, а крупнейшее месторождение его находится в провинции Газни. Почему мы этим не занимаемся, почему об этом не думаем?» – сказал он.

«Мы не заинтересованы в дестабилизации ситуации в Афганистане, а такая угроза есть… Гуманитарные грузы – часто слышу официального представителя – вот-вот отправим. Уже давно надо было отправлять, подсказываю, может ускорится эта проблема – мука, рис, зеленый чай и самые примитивные лекарства. У нас прекрасный посол там, прекрасный спецпредставитель президента, но вот дальше что-то у нас затормозилось. Может кому-то надо это тормозить зачем-то, исходя из каких-то личных своих интересов, но это к интересам Российского государства никакого отношения не имеет», – заключил Багдасаров.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 08.09.21

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