Гидрометцентр оценил вероятность «бабьего лета» в Москве

Повышение в московском регионе температуры воздуха, которое ожидается 9 сентября, можно считать началом «бабьего лета». Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в комментарии РБК.

По словам синоптика, холодная погода обусловлена переносом холодных масс воздуха из полярных районов. Теперь циркуляция воздуха меняется, теплый воздух придет в Москву с запада и юго-запада.

Воздух в столичном регионе прогреется до 20-23 градусов, что на три-четыре градуса выше нормы. Теплая погода продержится ориентировочно до понедельника. При этом возможны кратковременные дожди.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 08.09.21

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