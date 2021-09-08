«Это все направлено против России»: США продолжат манипулировать исламистами в своих интересах

Коллективный Запад во главе с США пытается манипулировать исламистскими движениями, направляя их действия против России. Как считает ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов, Россия должна быть также готова к противостоянию с Турцией, которая пытается стать лидером исламского мира. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом эксперт сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

Долгов обратил внимание, что Европа уже столкнулась с «ползучей исламизацией», и Россия должна быть готова к активизации исламских экстремистов на своей территории даже при их фактическом отсутствии. «Внешние акторы активно будут использовать фактор победу «Талибана» (* террористическое движение запрещено в РФ) в Афганистане. Это те силы, которые пытаются манипулировать исламистскими движениями в своих целях, – коллективный Запад, прежде всего, США. Напомню, наши и зарубежные эксперты подтверждали, что несмотря на поспешный уход американцев из Афганистана, все-таки остались те адепты в Афганистане, которые работали на американскую разведку… и то, что эти внешние акторы поддерживали радикальные исламистские группировки, в частности, ИГИЛ (* запрещено в РФ). Даже были такие сообщения, что перебрасывались силы ИГИЛ* к таджикской границе на каких-то самолетах без опознавательных знаков против России. Это все направлено против России», – подчеркнул он.

Эксперт также выделил в качестве важного внешнего актора Турцию, которая продвигает свои интересы «во все регионы в соответствии с политикой неоисламизма». «Известный исламистский лидер в Тунисе, сейчас он спикер парламента, который заявил, что после, цитирую, подавления диктаторами «Арабской весны», Турция становится единственным лидером в исламском мире. Такие заявления поддерживают турецкие амбиции. Напомню, это амбиции продвижения своих интересов и в Сирии, и в Ливии, и в арабском мире – две военные базы в Катаре, это и Южный Кавказ – в Нагорном Карабахе война, и военно-политические соглашения с Азербайджаном. Эта активная позиция Турции проявляется и в Афганистане», – пояснил Долгов.

«Эти интересы (Турции) не всегда будут совпадать с интересами России – это тоже очевидно. Здесь целый комплекс проблем, которые Россия должна, если не решать, то быть готовой к тому, чтобы также активно действовать на этом направлении», – уточнил он.

«Приход к власти «Талибана»* в Афганистане безусловно будет использоваться исламистским движением для своего усиления идеологического, политического и военного. Прежде всего, это будет касаться соседних стран, в том числе Таджикистана. Там ситуация достаточно неоднозначная. И усиление российского присутствия – необходимая вещь, закрытие или, по крайней мере, усиление границы Таджикистана с Афганистаном с помощью российских военных – это безусловная необходимость», – констатировал Долгов.

Москва, Мария Соколова

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