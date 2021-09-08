Цена на газ в Европе вновь побила исторический рекорд

Цены на газ в Европе вновь достигли исторического го максимума. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Стоимость октябрьского фьючерса на «голубое топливо» по индексу самого ликвидного европейского хаба TTF превысила $672.

В Европе биржевые цены на газ начали повышение с начала года. В конце июля стоимость ускорила рост на фоне сокращения поставок СПГ из США. После 5 августа «голубое топливо» подорожало до исторических рекордов в связи с аварией на заводе «Газпрома» в Новом Уренгое. В целом за год газ для Западной Европы подорожал более чем на 50%.

По оценкам экспертов, главная причина высоких цен на «голубое топливо» в Европе заключается в низком уровне запасов в европейских газохранилищах. «Это накладывается, судя по косвенным признакам, на нежелание «Газпрома» сильно увеличивать закачку газа в хранилища или увеличивать продажи на спотовом рынке накануне запуска «Северного потока 2», – считает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко, слова которого цитирует РИА «Новости».

В Российском газовом обществе считают, что биржевые цены на газ в Европе продолжат рост при сохранении нынешней антироссийской политики Брюсселя. При этом «Газпром» пока не намерен увеличивать поставки «голубого топлива».

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 08.09.21

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