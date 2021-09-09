Мировые цены на алюминий выросли до рекорда за 13 лет

Мировые цены на алюминий продолжают подъем на фоне сокращения производства металла в Китае и рисков срыва поставок бокситов из Гвинеи. На Лондонской бирже котировки достигли максимума с июня 2008 года в $2837,5 за тонну, передает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.

С начала года цена алюминия повысилась практически в 2 раза в связи с реализацией в Китае программы по сокращению выбросов CO2, в том числе за счет сокращения энергоемкого производства. Рост стоимости ускорился после госпереворота в Гвинее, на долю которой приходится почти четверть мировых поставок бокситов.

По мнению экспертов, есть реальные риски, что поставки алюминия могут быть сорваны. «Любой дополнительный риск для поставок пугает рынок. Сейчас рост цен на алюминий связан именно с рисками для предложения», – отметил аналитик по сырьевому сектору S&P Dow Jones Indices Фиона Боал.

Ранее сообщалось, что перебои с поставками бокситов из Гвинеи могут погубить российскую и мировую алюминиевую промышленность.

В Гвинее 5 сентября военные объявили о захвате власти в стране, закрытии границ, роспуске правительства и парламента, а также приостановке действия Конституции. Президент Гвинеи Альфу Конде арестован.

Москва, Мария Соколова

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