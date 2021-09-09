Нервный сезон с чехардой цен: российские курорты «захлебнулись» туристическим потоком

В России главной проблемой туристической отрасли стала перегруженность собственных курортов, что негативно повлияло на качество услуг. При этом многие россияне вовсе отказались от поездок, не найдя замены своим предпочтениям. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом было заявлено на пресс-конференции с участием представителей Российского союза туриндустрии (РСТ).

В частности, почетный президент РСТ Сергей Шпилько назвал нынешний турсезон «очень нервным» из-за отсутствия определенности, связанной с ковид-ограничениями. «Из-за эпизодически вводившихся ограничений в разгар сезона, из-за того, что Турция то открывалась, то закрывалась, происходила определенная чехарда цен. Рынок то резко перегревался, то потом происходил обратный процесс. Работать было достаточно тяжело», – отметил он.

«Самое главное – этот сезон сделал еще более наглядным урок того, что опасна не только недозагрузка, но очень опасен и перегрев рынка, который моментально конвертируется не просто в рост цен, а в увеличение разрыва цены и качества. Поэтому так много было нареканий в соцсетях и прессе. Есть виды туризма, которые пострадали больше – в критической ситуации находится деловой туризм, были серьезные проблемы у городского туризма. Выиграл природно-ориентированный туризм с активными способами передвижения», – уточнил Шпилько.

Как отметил член правления РСТ, заместитель генерального директора TEZ TOUR Владимир Каганер, из-за пандемии коронавируса россияне сократили количество поездок, а многие даже отказались от них. «Очевидно, что в туристической отрасли сейчас явный дисбаланс, поэтому в связи с закрытием Европы, многих направлений, вынуждены переориентироваться на новые направления. В большинстве своем турист просто затаился, отказался от поездок вовсе, ожидая открытия тех направлений, на которые он нацелился», – констатировал он.

«Если раньше турист среднего класса летал один раз зимой в Египет и один раз летом в Турцию, то сейчас он, скорее всего, сконцентрируется на одной поездке, чуть увеличенной по продолжительности», – отметил Каганер.

Говоря о перспективах отрасли, президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев обратил внимание, что лишь 20% россиян имеют загранпаспорта, и только 10% – выезжают на отдых за рубеж, поэтому «в следующем году будет активно развиваться внутренний туризм на территории России».

«Сейчас подготовлены программы стимуляции. Некоторые программы уже работают – такая, как кешбэк – стимуляция спроса именно внутреннего туризма. Также мне кажется, что программа субсидирования чартерных перевозок для туроператоров, которые традиционно занимались выездным туризмом, поможет открыть чартерные программы по территории страны. Это то, что мы уже видели в 2020 году, в этом году. Это даст возможность в два раза снизить стоимость путешествия в дальние регионы РФ», – сказал он.

Ранее сообщалось, что говорить о восстановлении туротрасли в России преждевременно из-за падения въездного туризма на 50-70%.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 09.09.21

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