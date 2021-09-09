Биржевые цены на газ в Европе поднялись до нового рекорда

Цены на газ в Европе продолжают обновлять исторический максимум. По данным лондонской биржи ICE, в ходе торгов стоимость октябрьского фьючерса на «голубое топливо» по индексу самого ликвидного европейского хаба TTF превысила $689.

В Европе биржевые цены на газ начали расти с начала года. В конце июля рост стоимости ускорился на фоне сокращения поставок СПГ из США. После 5 августа «голубое топливо» подорожало до исторических рекордов в связи с аварией на заводе «Газпрома» в Новом Уренгое. В целом за год газ для Западной Европы подорожал более чем на 50%.

По оценкам экспертов, главная причина высоких цен на «голубое топливо» в Европе заключается в низком уровне запасов в европейских газохранилищах и нежелание «Газпрома» увеличивать закачку газа в хранилища или продажи на спотовом рынке накануне запуска «Северного потока-2».

В Российском газовом обществе считают, что биржевые цены на газ в Европе продолжат рост при сохранении нынешней антироссийской политики Брюсселя.

Лондон, Мария Соколова

Лондон. Другие новости 09.09.21

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