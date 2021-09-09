Скоро новое похолодание: «бабье лето» в Москве будет коротким

Потепление в московском регионе окажется краткосрочным. Согласно прогнозу Гидрометцентра, в ближайшие дни температура воздуха превысит климатическую норму на 3-6 градусов, но уже в ближайшие вторник снова ожидается похолодание.

Как отмечают синоптики, в пятницу, 10 сентября, и выходные дни погода будет преимущественно без осадков. В ночное время воздух будет остывать до 9...14°, а днем прогреваться до 21-23°.

В понедельник, 13 сентября, вероятен небольшой дождь. Ночью 10...15°, днем 19...24°. Во вторник, 14 сентября, прогнозируется облачная погода, дождь. Ночью 7...12°, днем 13...18°.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 09.09.21

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