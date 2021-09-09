«Чисто экономический вопрос»: МИД России прокомментировал начало поставок газа по «Северному потоку – 2»

Сроки начала коммерческих поставок газа по «Северному потоку – 2» зависят от позиции немецкого регулятора. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Москва надеется, что после запуска трубопровод перестанет быть объектом для политических спекуляций.

«Сроки начала коммерческих поставок зависят от позиции немецкого регулятора. Мы рассчитываем, что миллионы европейских потребителей уже в ближайшее время смогут получать российский газ по кратчайшему, наиболее экономичному и экологичному маршруту. Углеродный след от транспортировки газа по «Северному потоку – 2» более чем 5 раз ниже по сравнению с альтернативными путями. Уже все данные на этот счет были представлены», – сказала Захарова.

Представитель МИД России также отметила, что в стратегическом плане «Северный поток – 2» укрепит энергобезопасность Европы на десятилетия вперед». «Это чисто экономический проект, у России нет никаких планов использовать его в каких-то иных целей. Искренне надеемся, что «СП-2» перестанет являться предметом разного рода политических спекуляций, вбросов, информационных компаний, предлогом для незаконных ограничительных мер и вообще в принципе уйдет из конфронтационной повестки», – подчеркнула она.

Москва, Мария Соколова

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