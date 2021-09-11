Спасет ли Россия Мали? В Африке обсуждается появление русской ЧВК в горячей точке Сахеля

Африканские СМИ бурно обсуждают сообщения о появлении в Мали операторов частных военных компаний. Утверждается, что в регионе работает сразу несколько подобных структур, которые уже успели вступить в боевые действия и даже понести потери.

Современный кризис в Мали начался с событий 2012-2013 годов. Тогда в стране началось восстание туарегов, живущих на севере государства, за которыми последовала активизация террористических группировок, включая «Аль-Каиду в Магрибе» и «Исламское государство» (обе – террористические организации, запрещенные в России). В 2013 году по инициативе и под давлением Парижа в страну были введены французские войска. Мали – бывшая колония Франции, и в Елисейском дворце ревностно относились к своему влиянию в этом государстве. Однако Франции не удалось стабилизировать обстановку. Более того, военных Пятой Республики обвиняли в присоединении к контролю над наркотрафиком из Африки в Европу и прямой поддержке террористов ради ослабления правительства и удержания Мали под военным и политическим контролем.

Итог проводимой французами антитеррористической операции оказался настолько разочаровывающим, что в Мали начались массовые демонстрации с требованиями вывода войск из государства. Более того, президент Франции Э. Макрон объявил о необходимости серьезно изменить формат военного присутствия в стране и прекратить французскую операцию «Бархан» – полностью провалившуюся и дискредитированную в глазах малийцев и мира.

На таком прискорбном фоне правительство Мали, как сообщают различные африканские издания, приняло решение пригласить в страну частные военные компании, не ассоциирующиеся ни с колониальным прошлым, ни с фиаско, постигшим французов. В качестве спасителей страны по данным африканской прессы приглашены южноафриканская компания DAG, неназванная центральноафриканская компания, а также российская ЧВК Вагнера. У «вагнеровцев» уже есть опыт успешной операции в Мозамбике, где им удалось стабилизировать обстановку в 2019 году. Хуже обстоят дела у DAG – эта компания также работала в Мозамбике, но если россияне демонстрировали успехи в разгроме террористических отрядов исламистов, то DAG чаще упоминалась в контексте фиксации правозащитниками военных преступлений, чем в связи с победами на поле боя. Тем не менее, по некоторым сообщениям, компании из ЮАР и России будут работать в Мали вместе. Что касается ЧВК из ЦАР, сведений об этой организации вообще практически нет, и предполагается, что она каким-то образом связана с Россией или Францией.

Как сообщается, русские прибыли в Мали весьма многочисленной группой, насчитывающей от «нескольких сот» до 1200 человек. Бойцы уже давно находятся на территории Мали, и теперь активно выполняют свои задачи. В начале сентября сообщалось, что при подрыве на фугасе и в последовавшей перестрелке в Мали погибли два оперативника ЧВК Вагнера. В любом случае, опыт, репутация и мощь этой группы позволяет считать, что для террористов в Мали настали плохие времена. Правда, контракт в богатом на золото Мали может оказаться привлекательным и для других частных военных структур. Военную активность в Африке проявляет целый ряд держав, от Турции до Китая. И если Китай достаточно осторожен во внешней политике, то Турция чрезвычайно активно навязывает свою волю странам, попадающим в орбиту ее влияния. Тем более, что Франция показала слабость, на глазах теряет влияние – так, совсем недавно был смещен профранцузский президент Гвинеи А.Конде – и наследство рушащейся неоколониальной державы может показаться привлекательным очень многим государствам.

Москва, Светлана Антонова

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