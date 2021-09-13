«Аэроэкспресс» объявил об отмене на один день рейсов во «Внуково»

Движение «Аэроэкспресса» в направлении аэропорта «Внуково» 18 сентября будет отменено в связи с проведением плановых ремонтных работ на железной дороге. Об этом говорится в сообщении перевозчика
Предполагается, что движение будет полностью восстановлено с 6:00 19 сентября по стандартному графику.
Также изменено расписание движения поездов на Внуковском направлении на 26 сентября. В этот день утренние рейсы с Киевского вокзала и из аэропорта будут отменены до 11:00 включительно. С 12:00 поезда будут курсировать каждый час в обе стороны.
Терминалы «Аэроэкспресс» на Киевском вокзале и в аэропорту «Внуково» будут работать в обычном режиме.
Москва, Мария Соколова
Москва. Другие новости 13.09.21
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